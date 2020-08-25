Українська співачка Настя Каменських, відома під псевдонімом NK, щодня дивує фанів новими образами. Цього разу зірка вразила образом у сукні з квітковим принтом.

Популярна українська зірка часто хизується модними образами. Вона вміє виглядати вишукано, навіть якщо просто виходить на прогулянку містом. Чергову серію фото Настя опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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Стильний look Насті Каменських

Перед камерою зірка постала на тлі київських вуличок, де, очевидно, прогулювалась. На світлинах вона в сукні з квітковим принтом. Кольори різноманітні: від світло-блакитного до фіолетового. Вони вкотре нагадують про літо, якого залишилось так мало. Образ цікаво підкреслили замшеві світлі чоботи до колін на високих підборах.

Свій лук зірка доповнила в'язаною сумкою в тон до чобіт. Образ завершують аксесуари: мінімалістичні сережки-кільця, тонкі ланцюжки на шиї та годинник.

Макіяж Настя вирішила зробити ненав'язливим: знаменитість трохи підкреслила очі та нафарбувала губи персиковою помадою. Волосся вклала звично для неї у природні локони. І весь образ завершує рожевий французький манікюр.

У перервах між роботою над новим іспаномовним кліпом вийшла з коханим на прогулянку, насолодитися останніми днями цього літа. Хочеться запам'ятати літні прогулянки і згадувати їх потім з посмішкою зимовими вечорами. Незважаючи ні на що, я вдячна цьому літу за те, що воно було. А далі буде ще краще,

– написала співачка.



Настя Каменських на літній прогулянці / Instagram / @kamenskux



Настя Каменських на літній прогулянці / Instagram / @kamenskux

Нагадаємо, 4 вересня Настя Каменських планує випустити новий трек та кліп "A Huevo".