Украинская певица Настя Каменских, известная под псевдонимом NK, ежедневно удивляет фанов новыми образами. На этот раз звезда поразила образом в платье с цветочным принтом.

Популярная украинская звезда часто хвастется модными образами. Она умеет выглядеть изысканно, даже если просто выходит на прогулку по городу. Очередную серию фото Настя опубликовала на своей инстаграм-странице.

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Стильний look Насті Каменських

Перед камерой звезда предстала на фоне киевских улочек, где, очевидно, мимо проходила. На фотографиях она в платье с цветочным принтом. Цвета разнообразны: от светло-голубого до фиолетового. Они в который раз напоминают о лете, которого осталось так мало. Образ интересно подчеркнули замшевые светлые сапоги до колен на высоком каблуке.

Свой лук звезда дополнила вязаной сумкой в тон к сапогам. Образ завершают аксессуары: минималистичные серьги-кольца, тонкие цепочки на шее и часы.

Макияж Настя решила сделать ненавязчивым: знаменитость немного подчеркнула глаза и накрасила губы персиковой помадой. Волосы уложила привычно для нее в естественные локоны. И весь образ завершает розовый французский маникюр.

В перерывах между работой над новым испаноязычным клипом вышла с любимым на прогулку, насладиться последними днями этого лета. Хочется запомнить летние прогулки и вспоминать их потом с улыбкой зимними вечерами. Несмотря ни на что, я благодарна этому лету за то, что оно было. А дальше будет еще лучше,

– написала певица.



Настя Каменских на летней прогулке / Instagram / @kamenskux

Настя Каменских на летней прогулке / Instagram / @kamenskux

Напомним, 4 сентября Настя Каменских планирует выпустить новый трек и клип "A Huevo".