Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, в очередной раз похвасталась роскошной фигурой в обольстительном наряде. Она посетила хореографический зал, где вместе с танцовщицами готовит новые постановки для концертов.

Артистка, как всегда, поделилась ярким моментом дня с поклонниками на личной странице в инстаграме. Более 5-миллионная аудитория подписчиков с нетерпением ждет новые публикации своей любимицы, чтобы узнать, в каком образе она решила провести тот или иной день, какие дела имеет и другие детали.

Читайте также В коротком топе и со smokey eyes: Настя Каменских взбудоражила Сеть дерзким образом – фото

NK опубликовала фотографию, которую сделала в хореографическом зале. В выходной Настя продолжает работать и вместе с танцовщицами придумывает новые постановки, которыми уже совсем скоро будет радовать поклонников на концертах.

Спортивный look Насти Каменских

Певица надела черное обтягивающее платье, которое хорошо подчеркнуло ее аппетитные формы. Соединила обольстительный look с яркими кроссовками. Волосы знаменитость уложила в привычные кудри, а на лице сделала нежный макияж в естественных оттенках. Как всегда, Каменских искренне улыбается, даря фолловерам положительные эмоции. Звезда убеждена, что мы сами создаем свое настроение.

Думаю, что по моим видео легко догадаться, как я обожаю танцевать. Ни один день не проходит без этого. Поэтому я рада, что сейчас почти каждый день провожу в студии, где мы с девочками готовимся удивлять вас новыми танцевальными постановками,

- написала в заметке NK.