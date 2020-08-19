Популярная украинская певица Настя Каменских, которая известна под псевдонимом NK, в который раз поразила публику безупречным образом. Стильный look она дополнила эффектным макияжем, чем покорила сеть.

Очередная серия фото появилась на личной инстаграм-странице Каменских. Она покорила многомиллионную аудиторию пользователей новым ярким образом.

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Стильный look Насти Каменских

Артистка предстала перед камерой в одной из комнат собственного роскошного имения. Она надела короткий джинсовый топ, который обнажил ее живот и подчеркнул безупречный пресс. Такой верх звезда соединила с черным обтягивающих низом. Волосы она уложила в привычные кудри и дополнила образ многочисленными лаконичными украшениями: браслетами, серьгами, часами.

Однако больше всего привлекает внимание мейкап исполнительницы. Она сделала на лице насыщенный smokey eyes с черными стрелками. Губы Каменских накрасила нюдовой матовой помадой и завершила макияж идеальным контурингом.

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