Популярна українська співачка Настя Каменських, яка відома під псевдонімом NK, вкотре вразила публіку бездоганним образом. Стильний look вона доповнила ефектним макіяжем, чим підкорила мережу.

Чергова серія фото з'явилася на особистій інстаграм-сторінці Каменських. Вона підкорила багатомільйонну аудиторію користувачів новим яскравим образом.

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Стильний look Насті Каменських

Артистка постала перед камерою в одній із кімнат власного розкішного маєтку. Вона одягнула короткий джинсовий топ, який оголив її животик та підкреслив бездоганний прес. Такий верх зірка поєднала із чорним обтислим низом. Волосся вона вклала у звичні кучері і доповнила образ численними лаконічними прикрасами: браслетами, сережками, годинником.

Проте найбільше привертає увагу мейк-ап виконавиці. Вона зробила на обличчі насичений smokey eyes із чорними стрілками. Губи Каменських нафарбувала нюдовою матовою помадою і завершила макіяж ідеальним контурингом.

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