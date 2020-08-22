Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре похизувалася розкішною фігурою у звабливому вбранні. Вона відвідала хореографічний зал, де разом із танцівницями готує нові постановки для концертів.

Артистка, як завжди, поділилася яскравим моментом дня із прихильниками на особистій сторінці в інстаграмі. Понад 5-мільйонна аудиторія підписників з нетерпінням чекає на нові публікації своєї улюблениці, щоб дізнатися, у якому образі вона вирішила провести той чи інший день, які справи має та інші деталі.

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NK опублікувала світлину, що зробила у хореографічному залі. У вихідний Настя продовжує працювати і разом із танцівницями придумує нові постановки, якими вже зовсім скоро радуватиме шанувальників на концертах.

Спортивний look Насті Каменських

Співачка одягнула чорне обтисле вбрання, яке гарно підкреслило її апетитні форми. Поєднала звабливий look із яскравими кросівками. Волосся знаменитість вклала у звичні кучері, а на обличчі зробила ніжний макіяж у природних відтінках. Як завжди, Каменських щиро усміхається, даруючи фоловерам позитивні емоції. Зірка переконана, що ми самі створюємо свій настрій.

Думаю, що за моїми відео легко здогадатися, як я обожнюю танцювати. Жоден день не проходить без цього. Тому я рада, що зараз майже щодня проводжу в студії, де ми з дівчатками готуємося дивувати вас новими танцювальними постановками,

– написала в дописі NK.



Настя Каменських у танцювальному залі / Instagram / @kamenskux