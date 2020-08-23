Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, часто публикует свои фото. На этот раз она поделилась ярким образом из ее клипа, который должен выйти 4 сентября.

Артистка вчера, 22 августа, поделилась с поклонниками отрывком из ее будущего клипа "A Huevo" и сообщила, что он выйдет 4 сентября. Также на своей инстаграм-странице она опубликовала фото, где предстает в ярком и необычном наряде.

К слову В коротком топе и со smokey eyes: Настя Каменских взбудоражила сеть дерзким образом – фото

Стильный look Насти Каменских

Название трека "A Huevo" на украинский переводится как "Круто". В таком образе и появилась певица. Она выбрала костюм цвета морской волны: жакет и брюки-клеш. Под ним – неоновая малиновая блузка.

Свой look звезда дополнила массивными аксессуарами. Волосы Настя собрала в пучок, выпустив некоторые пряди. Такая прическа особенно подчеркивает образ, напоминающий стиль диско.

Настя Каменских в дерзком образе / Instagram / @kamenskux

Мой новый клип получится просто удивительно ярким и необычным! А на фото – мой первый образ из клипа. Мне он понравился, надеюсь, понравится и вам,

– подписала фото певица.

Поклонники, конечно, оценили стиль Насти Каменских: "Круто! Жду клип!", "Огонь", "Классный образ, ты красавица!".