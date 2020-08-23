Популярна українська співачка Настя Каменських, що виступає під псевдонімом NK, часто публікує свої фото. Цього разу вона поділилась яскравим образом зі свого кліпу, що має вийти 4 вересня.

Артистка день тому, 22 серпня, поділилась з шанувальниками уривком з її майбутнього кліпу "A Huevo" і повідомила, що він вийде 4 вересня. Також на своїй інстаграм-сторінці вона опублікувала фото, де постає в яскравому і незвичному вбранні.

До слова У короткому топі та зі smokey eyes: Настя Каменських розбурхала мережу зухвалим образом – фото

Стильний look Насті Каменських

Назва треку "A Huevo" на українську перекладається як "круто". В такому образі і постала співачка. Вона обрала костюм кольору морської хвилі: піджак та брюки-кльош. Під ним – неонова малинова блузка.

Свій look зірка доповнила масивними аксесурами. Волосся Настя зібрала в пучок, випустивши деякі пасма. Така зачіска особливо підкреслює образ, що нагадує стиль диско.



Настя Каменських у зухвалому образі / Instagram / @kamenskux

Мій новий кліп вийде просто запаморочливо яскравим та незвичним! А на фото – мій перший образ з кліпу. Мені він сподобався, сподіваюсь, сподобається й вам,

– підписала фото співачка.

Шанувальники, звичайно, оцінили стиль Насті Каменських: "Круто! Чекаю кліп!", "Вогонь", "Класний образ, ти красуня!".