Популярна українська співачка Світлана Тарабарова вкотре зачарувала мережу стильним образом. Виконавиця постала перед камерою в осінній сукні, яка приховала її чималий вагітний животик.

Світлана Тарабарова з нетерпінням чекає на народження донечки, яка має з'явитися на світ вже цього місяця. Артистка з радістю ділиться з шанувальниками щасливими моментами, публікуючи світлини на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ вагітної Світлани Тарабарової

Співачка постала перед камерою у стильній сукні кольору хакі. Вбрання мало об'ємні рукава, та красиве оздоблення, що додало жіночності. Завдяки вільному крою сукня повністю прикрила чималий животик Світлани, яка перебуває на дев'ятому місяці вагітності. Зірка поєднала look з білими черевиками.

Яскраве волосся виконавиця вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, підкресливши натуральну вроду. Вона щиро усміхається та ловить сонячні промінчики, насолоджуючись теплими осінніми днями.

Як почався вересень? Школа? Робота? Як настрій? Моя улюблена сукня, яка ховає майже повністю мою дівчинку всередині. Такий собі візуальний секретик,

– написала в дописі Тарабарова.



Світлана Тарабарова у сукні кольору хакі / Instagram / @tarabarova