Популярная украинская певица Светлана Тарабарова в очередной раз очаровала сеть стильным образом. Исполнительница предстала перед камерой в осеннем платье, которое скрыло ее немалый беременный животик.

Светлана Тарабарова с нетерпением ждет рождения дочери, которая должна появиться на свет уже в этом месяце. Артистка с радостью делится с поклонниками счастливыми моментами, публикуя фотографии на личной странице в инстаграме.

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Образ беременной Светланы Тарабаровой

Певица предстала перед камерой в стильном платье цвета хаки. Наряд имел объемные рукава, и красивую отделку, что придало женственности. Благодаря свободному крою платье полностью прикрыло немалый животик Светланы, находящейся на девятом месяце беременности. Звезда соединила look с белыми ботинками.

Яркие волосы исполнительница уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж, подчеркнув натуральную красоту. Она искренне улыбается и ловит солнечные лучики, наслаждаясь теплыми осенними днями.

Как начался сентябрь? Школа? Работа? Как настроение? Мое любимое платье, которое прячет почти полностью мою девочку внутри. Такой себе визуальный секретик,

– написала в заметке Тарабарова.



Светлана Тарабарова в платье цвета хаки / Instagram / @tarabarova