З дня на день співачка стане мамою втретє, а багатодітна зіркова сім'я вітатиме дівчинку. Проте до пологового Alyosha не поспішає й на останньому терміні просуває свою музичну кар'єру. На радіостанції вона з'явилась в обтислій чорній сукні, яка вигідно підкреслила її груди.

Улюблениця публіки Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) цілком готова до народження дитини, адже облаштувала кімнату для майбутньої донечки, а сини Роман і Марк вже налаштовані допомагати батькам з вихованням крихітки. Проте в інстаграмі співачка продовжує публікувати фото з радіостанцій країни, у прямому ефірі яких вона з'являється попри вагітність.

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Якщо раніше Alyosha акцентувала лише на своєму величезному животі, то тепер наважилась підкреслити й бюст пікантним декольте обтислої сукні.

Образ вагітної Alyosha

Зірка постала у чорній приталеній сукні на тонких бретелях. Оголені плечі вона прикрила білою об'ємною жилеткою з масивним коміром. Проте відкрита сукня була відверто замалою для пишних грудей Alyosha. Тому в кадрі вона засвітила свої звабливі форми.

Особливу увагу артистка приділила аксесуарам, якими доповнила образ. На ній золотий ланцюжок з підвіскою, сережки-кільця та численні браслети, а головна деталь – чорні круглі окуляри з рожевими скельцями. Волосся вона зібрала у хвіст, а макіяж зробила з акцентом на сяючих губах.