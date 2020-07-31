Со дня на день певица станет мамой в третий раз, а многодетная звездная семья будет приветствовать девочку. Однако в родильное Alyosha не спешит и на последнем сроке продвигает свою музыкальную карьеру. На радиостанции она появилась в обтягивающем черном платье, которое выгодно подчеркнуло ее грудь.

Любимица публики Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) полностью готова к рождению ребенка, ведь обустроила комнату для будущей дочери, а сыновья Роман и Марк уже настроены помогать родителям с воспитанием крохи. Однако в инстаграме певица продолжает публиковать фото из радиостанций страны, в прямом эфире которых она появляется несмотря на беременность.

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Если раньше Alyosha акцентировала только на своем огромном животе, то теперь решилась подчеркнуть и бюст пикантным декольте обтягивающего платья.

Образ беременной Alyosha

Звезда предстала в черном приталенном платье на тонких бретелях. Обнаженные плечи она прикрыла белой объемной жилеткой с массивным воротником. Однако открытое платье было откровенно малым для пышной груди Alyosha. Поэтому в кадре она засветила свои аппетитные формы.

Особое внимание артистка уделила аксессуарам, которыми дополнила образ. На ней золотая цепочка с подвеской, серьги-кольца и многочисленные браслеты, а главная деталь – черные круглые очки с розовыми стеклами. Волосы она собрала в хвост, а макияж сделала с акцентом на сияющих губах.