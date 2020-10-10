Пишногруда британська модель Демі Роуз вкотре похизувалася формами у відвертому вбранні. Вона позувала на камеру, оголивши величезний бюст, та завела публіку.

Гаряча брюнетка не припиняє дивувати надзвичайно сексуальними фотосесіями. Вона знає, як розбурхати уяву майже 15-мільйонної аудиторії підписників і активно робить це. Так, на особистій сторінці Демі Роуз в інстаграмі ледь не щодня з'являються провокативні світлини.

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Цього разу модель позувала у красивій легкій сукні в підлогу. Вбрання мало коричневий колір з оригінальним принтом і неабияк пасувало знаменитості. Проте головний акцент Демі зробила на оголених інтимних зонах. Вона постала перед камерою без нижньої білизни і показала пишні груди. Також вона похизувалася довгими ногами, обравши для цього еротичні пози. Такий look зірки створив фурор в мережі.

Вона доповнила аутфіт широкою прикрасою на шиї та поясом на талії. Довге розкішне волосся забрала назад, а на обличчі зробила бездоганний макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовим блиском на губах. Сексапільна Демі Роуз вкотре показала ідеальний зовнішній вигляд та шикарні форми.

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