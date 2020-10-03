Сексапільна британка Демі Роуз ні на хвилину, здається, не забуває про своїх прихильників і вкотре публікує гарячі світлини. Модель цього разу позувала в басейні та засвітила пишні груди й сідниці.

Популярна британська модель Демі Роуз завжди впевнена у собі й тому точно знає, як завести мережу. Вона знову розбурхала уяву шанувальників, опублікувавши нове фото з басейну на своїй сторінці в інстаграмі.

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Демі Роуз постала перед об'єктивом у великому басейні на тлі пальм. Вона лежала, частково занурена у воду, але через мокре волосся було зрозуміло, що перед тим модель ніжилась і плавала. Вона позувала у відвертих трусиках, які оголили її пружні сідниці та сорочці від модного бренду Fendi, яку не застібала, тому засвітила пишні груди.

Сексуальна британка закинула довге мокре волосся на спину, що додавало образу пікантності. Демі Роуз вирішила зробити фотосесію в басейні з ледь помітним макіяжем. Однак, нюдовий блиск на губах моделі лише завершив її гарячий образ.

Демі Роуз повідомила також про своє місце розташування: вона зараз на острові Ібіца. Зірка там відпочиває, але водночас і не забуває про свій блог, який можна з впевненістю порівнювати з гарячими сторінками Playboy. Її 14-мільйонна аудиторія менш ніж за годину поставила більше 300 тисяч вподобань еротичним світлинам.



Сексуальна Демі Роуз / Instagram / @demirose



Сексуальна Демі Роуз / Instagram / @demirose

