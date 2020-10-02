Наймолодша мільярдерка світу, представниця телесімейства Кардашян Кайлі Дженнер розбурхала уяву шанувальників спекотними кадрами. Вона похизувалася пишними грудьми, одягнувши відвертий та обтислий топ.

Зваблива американка не втрачає жодної нагоди, щоб похизуватися пишними формами. Щоразу вона обирає пікантні вбрання, які підкреслюють принади розкішного тіла. На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 196 мільйонів осіб, Дженнер оприлюдинила декілька спекотних кадрів, які спричинили справжній фурор в мережі.

Гаряче У мінібікіні: Кайлі Дженнер похизувалася пишними оголеними грудьми – кадри розбурхали мережу

Модель позувала на веранді розкішного маєтку. Вона одягнула стильні світлі джинси та короткий топ білого кольору, що найбільше привернув увагу. Вбрання зробило акцент на пишних грудях Кайлі, яка вирішила не одягати нижню білизну і похизувалася принадами.

Пікантний look знаменитість поєднала з білими кросівками. На голову вона одягнула шапку, якою закрила очі. На руці в зірки красувався золотий годинник, а на шиї – ланцюжок. Довге волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила бездоганний макіяж в нюдових відтінках.

Схоже, що такі публікації неабияк припали до душі аудиторії фоловерів Кайлі Дженнер, адже їх вподобали вже майже 8 мільйонів користувачів мережі. Пропонуємо і вам переглянути сексуальні кадри 23-річної мільярдерки.

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