Самая молодая миллиардерша мира, представительница телесемейства Кардашян Кайли Дженнер взбудоражила воображение поклонников жаркими кадрами. Она похвасталась пышной грудью, надев откровенный и облегающий топ.

Обольстительная американка не упускает ни одного случая, чтобы похвастаться пышными формами. Каждый раз она выбирает пикантные наряды, которые подчеркивают прелести роскошного тела. На личной странице в инстаграме, за которой следят 196 миллионов человек, Дженнер обнародовала несколько жарких кадров, которые произвели настоящий фурор в сети.

Горячее В мини бикини: Кайли Дженнер похвасталась пышной обнаженной грудью – кадры взбудоражили сеть

Модель позировала на веранде роскошного поместья. Она надела стильные светлые джинсы и короткий топ белого цвета, который больше всего привлек внимание. Наряд сделал акцент на пышной груди Кайли, которая решила не надевать нижнее белье и похвасталась прелестями.

Пикантный look знаменитость соединила с белыми кроссовками. На голову она надела шапку, которой закрыла глаза. На руке у звезды красовались золотые часы, а на шее – цепочка. Длинные волосы она уложила ровно, а на лице сделала безупречный макияж в нюдовых оттенках.

Похоже, что такие публикации изрядно пришлись по душе аудитории фолловеров Кайли Дженнер, ведь их лайкнули уже почти 8 миллионов пользователей сети. Предлагаем и вам посмотреть сексуальные кадры 23-летней миллиардерши.

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