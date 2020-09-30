Американская модель, бизнесвумен, звезда телесемейства Кардашян в очередной раз взбудоражила воображение поклонников, засветив пышную обнаженную грудь в откровенном купальнике. Звезда смело кичится своим телом и демонстрирует его прелести.

За личной страницей Кайли в инстаграме следят более 196 миллионов пользователей сети. Одна из самых богатых людей мирового шоу-бизнеса не стесняется показывать свое тело с разных ракурсов. Фотографии, которыми она поделилась сутки назад, являются далеко не самыми откроенными в ленте ее профиля, однако уже успели обусловить настоящий фурор среди фолловеров, ведь набрали более 11 миллионов предпочтений.

Читайте также Полностью обнаженная на дереве: Кэндис Сванепул завела сеть чрезвычайно откровенным кадром 18+

Кайли позировала на веранде роскошного дома, сидя на красивом светлом диване. Она надела яркое минибикини с цветочным принтом. Такой наряд не только подчеркнул пышный бюст любимицы миллионов, но и обнажил ее упругие аппетитные ягодицы. Дженнер пыталась с разных ракурсов продемонстрировать свои прелести, эротично позируя и показывая всю сексуальность.

Соблазнительный образ красавица дополнила драгоценными аксессуарами: подвеской, серьгами-кольцами, роскошным браслетом и часами. Длинные волосы она уложила в легкие локоны и забрала набок. На лице 23-летняя модель сделала безупречный макияж в нюдовых оттенках.



Кайли Дженнер в ярком купальнике / Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер похвасталась пышной грудью / Instagram / @kyliejenner



Сексапильная Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner