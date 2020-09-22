"Ангел" Victoria's Secret, южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол поразила поклонников откровенностью. Она распространила архивный кадр, где позирует полностью обнаженной на дереве.

Модель поделилась сексуальным снимком на личной странице в инстаграме. Такой публикацией она взбудоражила воображение более четырнадцатимиллионной аудитории подписчиков.

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31-летняя Кэндис Свейнпол является одной из самых откровенных девушек в современном модельном бизнесе. Она не стесняется обнажаться перед камерой, демонстрируя все прелести своего роскошного тела. Звезда знает, как всегда выглядеть великолепно и умело щеголяет изящной фигурой.

На архивной фотографии, которая уже успела разлететься сетью, Кэндис появилась топлесс, забравшись на дерево. Интимные зоны девушка прикрыла волосами и рукой, а обнаженные ягодицы скрыть не удалось. Опубликовав этот снимок, Кэндис поздравила с днем ​​рождения его автора – фэшн-фотографа Рассела Джеймса.

Отметим, это далеко не первое фото на аккаунте Свейнпол, где она позирует полностью обнаженной. Предлагаем посмотреть подборку самых горячих фотографий знаменитой модели.