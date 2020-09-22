"Ангел" Victoria's Secret, південноафриканська супермодель Кендіс Сванепул вразила шанувальників відвертістю. Вона поширила архівний кадр, де позує повністю оголеною на дереві.

Модель поділилася сексуальним знімком на особистій сторінці в інстаграмі. Такою публікацією вона розбурхала уяву понад 14-мільйонної аудиторії підписників.

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31-річна Кендіс Сванепул є однією із найвідверітших дівчат у сучасному модельному бізнесі. Вона не соромиться оголюватися перед камерою, демонструючи усі принади свого розкішного тіла. Зірка знає, як завжди виглядати неперевершено та вміло хизується витонченою фігурою.

На архівній фотографії, яка вже встигла розлетітися мережею, Кендіс постала топлес, вилізши на дерево. Інтимні зони дівчина прикрила волоссям та рукою, а оголені сідниці приховати не вдалося. Опублікувавши цей знімок, Кендіс привітала з днем народження його автора – фешн-фотографа Рассела Джеймса.

Зазначимо, це не далеко не перше фото на акаунті Сванепул, де вона позує повністю оголеною. Пропонуємо переглянути добірку найгарячіших світлин знаменитої моделі.