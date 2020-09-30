Американська модель, бізнесвумен, зірка телесімейства Кардашян вкотре розбурхала уяву шанувальників, засвітивши пишні оголені груди у відвертому купальнику. Зірка сміливо хизується своїм тілом і демонструє його принади.

За особистою сторінкою Кайлі в інстаграмі стежать понад 196 мільйонів користувачів мережі. Одна з найбагатших людей світового шоу-бізнесу не соромиться показувати своє тіло з різних ракурсів. Світлини, якими вона поділилася добу тому, є далеко не найвідвертішими у стрічці її профілю, проте вже встигли спричини справжній фурор серед фоловерів, адже набрали понад 11 мільйонів вподобань.

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Кайлі позувала на веранді розкішного будинку, сидячи на красивому світлому дивані. Вона одягнула яскраве мінібікіні з квітковим принтом. Таке вбрання не лише підкреслило пишний бюст улюблениці мільйонів, а й оголило її пружні апетитні сідниці. Дженнер намагалася з різних ракурсів продемонструвати свої принади, еротично позуючи та показуючи всю сексуальність.

Спокусливий образ красуня доповнила коштовними аксесуарами: підвіскою, сережками-кільцями, розкішним браслетом та годинником. Довге волосся вона вклала у легкі локони та забрала набік. На обличчі 23-річна модель зробила бездоганний макіяж у нюдових відтінках.



Кайлі Дженнер у яскравому купальнику / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер похизувалася пишними грудьми / Instagram / @kyliejenner



Сексапільна Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner