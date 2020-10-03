Сексапильная британка Деми Роуз ни на минуту, кажется, не забывает о своих поклонниках и в который раз публикует горячие фотографии. Модель на этот раз позировала в бассейне и засветила пышную грудь и ягодицы.

Популярная британская модель Деми Роуз всегда уверена в себе и поэтому точно знает, как завести сеть. Она снова взбудоражила воображение поклонников, опубликовав новое фото из бассейна на своей странице в инстаграме.

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Деми Роуз предстала перед объективом в большом бассейне на фоне пальм. Она лежала, частично погруженная в воду, но из-за мокрых волос было понятно, что перед тем модель нежилась и плавала. Она позировала в откровенных трусиках, которые обнажили ее упругие ягодицы и рубашке от модного бренда Fendi, которую не застегивала, поэтому засветила пышную грудь.

Сексуальная британка закинула длинные мокрые волосы на спину, что добавляло образу пикантности. Деми Роуз решила сделать фотосессию в бассейне с едва заметным макияжем. Однако, нюдовый блеск на губах модели лишь завершил ее горячий образ.

Деми Роуз сообщила также о своем местоположении: она сейчас на острове Ибица. Звезда там отдыхает, но в то же время и не забывает о своем блоге, который можно с уверенностью сравнивать с горячими страницами Playboy. Ее 14-миллионная аудитория менее чем за час поставила более 300 тысяч предпочтений эротическим фотографиям.



Сексуальная Деми Роуз / Instagram / @demirose



Сексуальная Деми Роуз / Instagram / @demirose