Пышногрудая британская модель Деми Роуз в очередной раз похвасталась формами в откровенных нарядах. Она позировала на камеру, обнажив огромный бюст, и завела публику.

Горячая брюнетка не прекращает удивлять чрезвычайно сексуальными фотосессиями. Она знает, как взбудоражить воображение почти 15-миллионной аудитории подписчиков и активно делает это. Так, на личной странице Деми Роуз в инстаграме едва ли не ежедневно появляются провокационные фотографии.

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На этот раз модель позировала в красивом легком платье в пол. Наряд имел коричневый цвет с оригинальным принтом и очень подходил знаменитости. Однако главный акцент Деми сделала на обнаженных интимных зонах. Она предстала перед камерой без нижнего белья и показала пышную грудь. Также она похвасталась длинными ногами, выбрав для этого эротические позы. Такой look звезды создал фурор в сети.

Она дополнила аутфит широким украшением на шее и поясом на талии. Долгие роскошные волосы забрала назад, а на лице сделала безупречный макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовим блеском на губах. Сексапильная Деми Роуз в очередной раз показала идеальный внешний вид и шикарные формы.

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