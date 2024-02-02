Крім того, християни згадують, як Діва Марія та Йосип принесли Ісуса Христа до храму в Єрусалимі. Там вони зустріли Симеона Богоприємця, єврейського праведника. Чоловік чекав на цю подію багато років, оскільки про неї йому розповів Святий Дух.

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Сьогодні люди традиційно йдуть до церкви, щоб помолитися та послухати святкове богослужіння. Також віряни освячують свічки, які потім приносять додому та завжди запалюють під час молитви.

З нагоди свята 24 Канал підготував добірку привітань у картинках. Українці, бажаємо, щоб у вашому домі панували мир, затишок та тепло. Зі Стрітенням Господнім!

Картинки-привітання зі Стрітенням

Привітання зі Стрітенням / Фото forumsmile.com.ua

Привітання зі Стрітенням / Фото etnosoft.com.ua

Привітання зі Стрітенням / Фото forumsmile.com.ua

Привітання зі Стрітенням / Фото ТСН

Привітання зі Стрітенням / Фото Amazing Ukraine

Привітання зі Стрітенням / Фото pryvitannya.top

Привітання зі Стрітенням / Фото Amazing Ukraine

Привітання зі Стрітенням / Фото Joy Pup

Привітання зі Стрітенням / Фото vitannya.in.ua