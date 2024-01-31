Зокрема, у лютому по-новому відзначатимемо велике церковне свято – Стрітення Господнє, Детальніше про те, як змінився православний календар на цей місяць, читайте на сайті 24 Каналу.

Актуально 14 лютого чи в іншу дату: коли святкуватимуть День святого Валентина за новим календарем

Православний календар на лютий 2024

1 лютого – передсвято Стрітення Господнього, мученика Трифона, преподобного Петра Галатійського.

2 лютого – Стрітення Господнє.

3 лютого – праведного Симеона Богоприїмця і Анни пророчиці, святого Ігнатія Маріупольського, митрополита Готфейського і Кефайського, рівноапостольного Миколая, архієпископа Японського.

4 лютого – преподобного Ісидора Пелусіотського.

5 лютого – святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, ікони Божої Матері "Віднайдення загиблих".

6 лютого – преподобних Варсонофія Великого та Іоанна Пророка, преподобного Вукола, єпископа Смирнського, святителя Фотія, патріарха Константинопольського.

7 лютого – преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського, преподобного Луки Елладського, мучеників 1003 Нікомідійських.

8 лютого – віддання свята Стрітення, великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарія Серповидця.

9 лютого – преподобного Панкратія, затворника Києво-Печерського, знайдення мощей святителя Інокентія.

10 лютого – преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, благовірної княгині Анни Новгородської, ікони Божої Матері "Вогневидна".

11 лютого – священномученика Власія, єпископа Севастійського, благовірного князя Всеволода, у святому Хрещенні Гавриїла, Псковського.

12 лютого – Іверської ікони Божої Матері, святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, святого Мелетія, архієпископа Харківського.

13 лютого – преподобного Мартиніана, благовірного князя Костянтина Острозького, преподобного Євлогія, архієпископа Олександрійського.

14 лютого – рівноапостольного Кирила, учителя словенського, преподобного Ісаакія, затворника Києво-Печерського, 12-ти греків, будівничих соборної Успенської церкви Києво-Печерської Лаври, перенесення мощей благовірного князя Михаїла Чернігівського і боярина його Феодора.

15 лютого – преподобного Пафнутія, затворника Києво-Печерського.

16 лютого – мучеників Памфіла пресвітера, Валента, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Іуліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Єремії, Ісаї.

17 лютого – великомученика Феодора Тирона, преподобного Феодора, мовчальника Києво-Печерського.

18 лютого – преподобного Косми Яхромського, святителя Лева, папи Римського.

19 лютого – апостолів від 70-ти Филимона й Архипа.

20 лютого – благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, Лева Катанського, преподобного Агафона Києво-Печерського.

21 лютого – преподобного Тимофія Олімпійського, архієпископа Євстафія Антіохійського.

22 лютого – знайдення мощей християнських мучеників, що в Євгенії.

23 лютого – священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.

24 лютого – перше і друге знайдення глави святого Іоанна Предтечі, преподобного Єразма Києво-Печерського.

25 лютого – святителя Тарасія Константинопольського.

26 лютого – святителя Порфирія.

27 лютого – Прокопія Декаполіта, преподобного Тита, пресвітера Києво-Печерського, преподобного Тита Києво-Печерського, колишнього воїна.

28 лютого – преподобного Василія, святителя Арсенія, митрополита Ростовського.

29 лютого – преподобного Касіяна Римлянина, Касіяна, затворника Печерського.