В частности, в феврале по-новому будем отмечать большой церковный праздник – Сретение Господне. Подробнее о том, как изменился православный календарь на этот месяц, читайте на сайте 24 Канала.
Актуально 14 февраля или в другую дату: когда будут праздновать День святого Валентина по новому календарю
Православный календарь на февраль 2024
1 февраля – предпразднство Сретения Господня, мученика Трифона, преподобного Петра Галатийского.
2 февраля – Сретение Господне.
3 февраля – праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, святого Игнатия Мариупольского, митрополита Готфейского и Кефайского, равноапостольного Николая, архиепископа Японского.
4 февраля – преподобного Исидора Пелусиотского.
5 февраля – святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, иконы Божией Матери "Взыскание погибших".
6 февраля – преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, преподобного Вукола, епископа Смирнского, святителя Фотия, патриарха Константинопольского.
7 февраля – преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Елладского, мучеников 1003 Никомидийских.
8 февраля – отдание праздника Сретение, великомученика Феодора Стратилата, пророка Захария Серповидца.
9 февраля – преподобного Панкратия, затворника Киево-Печерского, обретение мощей святителя Иннокентия.
10 февраля – преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, благоверной княгини Анны Новгородской, иконы Божией Материа "Огневидная".
11 февраля – священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского.
12 февраля – Иверской иконы Божией Матери, святителя Алексея, митрополита Киевского и всей Руси, святого Мелетия, архиепископа Харьковского.
13 февраля – преподобного Мартиниана, благоверного князя Константина Острожского, преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского.
14 февраля – равноапостольного Кирилла, учителя словенского, преподобного Исаакия, затворника Киево-Печерского, 12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры, перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора.
15 февраля – преподобного Пафнутия, затворника Киево-Печерского.
16 февраля – мучеников Памфила пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии.
17 февраля – великомученика Феодора Тирона, преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского.
18 февраля – преподобного Космы Яхромского, святителя Льва, папы Римского.
19 февраля – апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа.
20 февраля – благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, Льва Катанского, преподобного Агафона Киево-Печерского.
21 февраля – преподобного Тимофея Олимпийского, архиепископа Евстафия Антиохийского.
22 февраля – обретение мощей христианских мучеников, иже во Евгении.
23 февраля – священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.
24 февраля – первое и второе обретение главы святого Иоанна Предтечи, преподобного Еразма Киево-Печерского.
25 февраля – святителя Тарасия Константинопольского.
26 февраля – святителя Порфирия.
27 февраля – Прокопия Декаполита, преподобного Тита, пресвитера Киево-Печерского, преподобного Тита Киево-печерского, бывшего воина.
28 февраля – преподобного Василия, святителя Арсения, митрополита Ростовского.
29 февраля – преподобного Касияна Римлянина, Касияна, затворника Печерского.