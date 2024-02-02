Кроме того, христиане вспоминают, как Дева Мария и Иосиф принесли Иисуса Христа в храм в Иерусалиме. Там они встретили Симеона Богоприимца, еврейского праведника. Мужчина ждал этого события много лет, поскольку о нем ему рассказал Святой Дух.
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Сегодня люди традиционно идут в церковь, чтобы помолиться и послушать праздничное богослужение. Также верующие освящают свечи, которые потом приносят домой и всегда зажигают во время молитвы.
По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку поздравлений в картинках. Украинцы, желаем, чтобы в вашем доме царили мир, уют и тепло. Со Сретением Господним!
Картинки-поздравления со Сретением Господним
Поздравления со Сретением / Фото forumsmile.com.ua
Поздравления со Сретением / Фото etnosoft.com.ua
Поздравления со Сретением / Фото forumsmile.com.ua
Поздравления со Сретением / Фото ТСН
Поздравления со Сретением / Фото Amazing Ukraine
Поздравления со Сретением / Фото pryvitannya.top
Поздравления со Сретением / Фото Amazing Ukraine
Поздравление со Сретением / Фото Joy Pup
Поздравления со Сретением / Фото vitannya.in.ua
Поздравления со Сретением / Фото УНИАН