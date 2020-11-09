Популярний американський письменник Стівен Кінг відреагував на вибори президента США. Він обурений тим, що Дональд Трамп не може визнати свою поразку. Через це "король жахів" опублікував допис.

Відомий письменник та "король хоррорів" Стівен Кінг висловив свою думку щодо пройдешніх виборів американського президента. Нагадаємо, що Дональд Трамп негативно відреагував на перемогу Джозефа Байдена. Він заявив про масові порушення та те, що готується оскаржувати результати виборів у суді.

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Стівен Кінг висловився стосовно Дональда Трампа на своїй офіційній сторінці у твітері. Він жорстко розкритикував колишнього президента та назвав його жалюгідним.

Ти програв, ти жалюгідний, самоназваний, інфантильний мужик. Поступися і йди до біса,

– написав Стівен Кінг.

Окрім того, після виборів "король жахів" писав про те, що інколи перемагають і "хороші хлопці". Президентство Трампа він вкотре назвав жалюгідним. Варто зазначити, що й раніше письменник не виявляв приязні до колишнього президента. Він називав його "некомпетентною гантелею" і казав, що Дональд "гірший за будь-яку історію жахів, яку я писав".

You lost, you miserable self-entitled infantile fucker. Concede and get the hell out. — Stephen King (@StephenKing) November 8, 2020

Вибори президента США та реакція Дональда Трампа

3 листопада в Америці пройшли вибори президента. А вже 7 листопада вітчизняні ЗМІ почали заявляти про перемогу Джо Байдена. Згодом він сам виступив з публічною промовою, де заявив про свою перемогу. Як відреагували на результати виборів зірки, українські політики, соцмережі та світ – читайте в матеріалах.

Натомість Дональд Трамп не хоче визнавати поразку, хоч до цього його закликало оточення. Він заявив, що отримав кілька письмових свідчень про шахрайство на виборах. Зараз Дональд готує судові позови, щоб оскаржити результати.