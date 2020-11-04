Стівен Кінг назвав серіал 2020 року, який найбільше йому сподобався
У час карантину чимало любителів кіно активно почали дивитись серіали. Серед них – "король хорорів" Стівен Кінг. Днями письменник поділився з прихильниками серіалом 2020 року, який найбільше йому сподобався.
Рекомендація від Стівена Кінга
Відповідний допис Стівен Кінг опублікував на своїй офіційній сторінці в твіттері. Письменник зазначив, що нещодавно переглянув один з найпопулярніших серіалів Netflix – "Хід королеви" або ж "Ферзевий гамбіт". І від побаченого Стівен Кінг був вражений, що не приховав у короткій рецензії.
Дивіться також Захопливі мінісеріали, які можна переглянути за вихідні
"Я подивився багато серіалів упродовж цього проклятого року (знаю, що я не один такий), і найкращий з кращих – "Хід королеви". Абсолютно захопливий! Я думав, ніщо не зрівняється з "Судом над Чиказькою сімкою", але цей серіал це зробив", – написав Стівен Кінг.
Що відомо про серіал "Хід королеви"
"Хід королеви" став геніальною екранізацією роману "Ферзевий гамбіт" письменника Волтера Тевіса. Книга вийшла на прилавки у 1983 році та стала однією з найпопулярніших серед читачів. А все тому, що автор хотів розказати про геніальну людину. І якщо Шерлоком чи Франкенштейном вже захоплювався весь світ, цього разу головною героїнею стала жінка.
За сюжетом, у 9 років Бет потрапляє у сиротинець після трагічної смерті матері. Саме там вона виявляє два своїх захоплення – любов до шахів і транквілізаторів. З роками дівчина з легкістю стає чемпіонкою, обігруючи в партіях чоловіків. Однак від наркотичної залежності Бет не позбувається.
Не пропустіть також Не тільки "Корона": найочікуваніші серіали листопада, які неможливо пропустити
Цікаво, що екранізувати цей роман хотів культовий актор Гіт Леджер. Він вперше мав зайняти режисерське крісло. Однак незадовго до старту зйомок у 2008 році чоловік помер він неправильного прийому медикаментів.
"Хід королеви": дивіться трейлер мінісеріалу
Головну роль у 7-серійній стрічці зіграла Аня Тейлор-Джой. У мережі показали, як відбувалось її перевтілення у головну героїню серіалу "Хід королеви".
Поділитися новиною