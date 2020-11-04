У час карантину чимало любителів кіно активно почали дивитись серіали. Серед них – "король хорорів" Стівен Кінг. Днями письменник поділився з прихильниками серіалом 2020 року, який найбільше йому сподобався.

Рекомендація від Стівена Кінга

Відповідний допис Стівен Кінг опублікував на своїй офіційній сторінці в твіттері. Письменник зазначив, що нещодавно переглянув один з найпопулярніших серіалів Netflix – "Хід королеви" або ж "Ферзевий гамбіт". І від побаченого Стівен Кінг був вражений, що не приховав у короткій рецензії.

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"Я подивився багато серіалів упродовж цього проклятого року (знаю, що я не один такий), і найкращий з кращих – "Хід королеви". Абсолютно захопливий! Я думав, ніщо не зрівняється з "Судом над Чиказькою сімкою", але цей серіал це зробив", – написав Стівен Кінг.

I've watched a lot of TV during this cursed year--I know I'm not alone--and the best of the best is THE QUEEN'S GAMBIT, on Netflix. Utterly thrilling. I thought nothing would beat THE TRIAL OF THE CHICAGO SEVEN, but this does. — Stephen King (@StephenKing) October 28, 2020

Що відомо про серіал "Хід королеви"

"Хід королеви" став геніальною екранізацією роману "Ферзевий гамбіт" письменника Волтера Тевіса. Книга вийшла на прилавки у 1983 році та стала однією з найпопулярніших серед читачів. А все тому, що автор хотів розказати про геніальну людину. І якщо Шерлоком чи Франкенштейном вже захоплювався весь світ, цього разу головною героїнею стала жінка.

За сюжетом, у 9 років Бет потрапляє у сиротинець після трагічної смерті матері. Саме там вона виявляє два своїх захоплення – любов до шахів і транквілізаторів. З роками дівчина з легкістю стає чемпіонкою, обігруючи в партіях чоловіків. Однак від наркотичної залежності Бет не позбувається.

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Цікаво, що екранізувати цей роман хотів культовий актор Гіт Леджер. Він вперше мав зайняти режисерське крісло. Однак незадовго до старту зйомок у 2008 році чоловік помер він неправильного прийому медикаментів.

"Хід королеви": дивіться трейлер мінісеріалу

Головну роль у 7-серійній стрічці зіграла Аня Тейлор-Джой. У мережі показали, як відбувалось її перевтілення у головну героїню серіалу "Хід королеви".