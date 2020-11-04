Во время карантина многие любители кино активно начали смотреть сериалы. Среди них – "король хорроров" Стивен Кинг. На днях писатель поделился с поклонниками сериалом 2020 года, который больше всего ему понравился.

Рекомендация от Стивена Кинга

Соответствующее сообщение Стивен Кинг опубликовал на своей официальной странице в твиттере. Писатель отметил, что недавно пересмотрел один из самых популярных сериалов Netflix – "Ход королевы" или "Ферзевый гамбит". И увиденным Стивен Кинг был поражен, что не скрыл в короткой рецензии.

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"Я посмотрел много сериалов в течение этого проклятого года (знаю, что я не один такой), и лучший из лучших – "Ход королевы". Абсолютно увлекательный! Я думал, ничто не сравнится с "Судом над Чикагской семеркой", но этот сериал это сделал", – написал Стивен Кинг.

I've watched a lot of TV during this cursed year--I know I'm not alone--and the best of the best is THE QUEEN'S GAMBIT, on Netflix. Utterly thrilling. I thought nothing would beat THE TRIAL OF THE CHICAGO SEVEN, but this does. — Stephen King (@StephenKing) October 28, 2020

Что известно о сериале "Ход королевы"

"Ход королевы" стал гениальной экранизацией романа "Ферзевый гамбит" писателя Уолтера Тевиса. Книга вышла на прилавки в 1983 году и стала одной из самых популярных среди читателей. А все потому, что автор хотел рассказать о гениальном человеке. И если Шерлоком или Франкенштейном уже восхищался весь мир, на этот раз главной героиней стала женщина.

По сюжету, в 9 лет Бет попадает в приют после трагической смерти матери. Там она обнаруживает два своих увлечения – любовь к шахматам и транквилизаторам. С годами девушка с легкостью становится чемпионкой, обыгрывая в партиях мужчин. Однако от наркотической зависимости Бет не избавляется.

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Интересно, что экранизировать этот роман хотел культовый актер Хит Леджер. Он впервые должен был занять режиссерское кресло. Однако незадолго до старта съемок в 2008 году мужчина умер от неправильного приема медикаментов.

"Ход королевы": смотрите трейлер мини сериала

Главную роль в 7-серийной ленте сыграла Аня Тейлор-Джой. В сети показали, как происходило ее перевоплощение в главную героиню сериала "Ход королевы".