Ты жалкий: Стивен Кинг осудил нежелание Дональда Трампа признать результаты выборов
Популярный американский писатель Стивен Кинг отреагировал на выборы президента США. Он возмущен тем, что Дональд Трамп не может признать свое поражение. Из-за этого "король ужасов" опубликовал сообщение.
Известный писатель и "король хорроров" Стивен Кинг высказал свое мнение относительно прошедших выборов американского президента. Напомним, что Дональд Трамп негативно отреагировал на победу Джозефа Байдена. Он заявил о массовых нарушениях и том, что готовится оспаривать результаты выборов в суде.
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Стивен Кинг высказался относительно Дональда Трампа на своей официальной странице в твиттере. Он жестко раскритиковал бывшего президента и назвал его жалким.
Ты проиграл, ты жалкий, самоназванный, инфантильный мужчина. Уступи и иди к черту,
– написал Стивен Кинг.
Кроме того, после выборов "король ужасов" писал о том, что иногда побеждают и "хорошие парни". Президентство Трампа он в очередной раз назвал жалким. Стоит отметить, что и ранее писатель не проявлял симпатии к бывшему президенту. Он называл его "некомпетентной гантелей" и говорил, что Дональд "хуже любой истории ужасов, которую я писал".
Выборы президента США и реакция Дональда Трампа
3 ноября в Америке прошли выборы президента. А уже 7 ноября отечественные СМИ начали заявлять о победе Джо Байдена. Впоследствии он сам выступил с публичной речью, где заявил о своей победе. Как отреагировали на результаты выборов звезды, украинские политики, соцсети и мир – читайте в материалах.
Зато Дональд Трамп не хочет признавать поражение, хотя к этому его призвало окружение. Он заявил, что получил несколько письменных свидетельств о мошенничестве на выборах. Сейчас Дональд готовит судебные иски, чтобы оспорить результаты.
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