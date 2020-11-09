Популярный американский писатель Стивен Кинг отреагировал на выборы президента США. Он возмущен тем, что Дональд Трамп не может признать свое поражение. Из-за этого "король ужасов" опубликовал сообщение.

Известный писатель и "король хорроров" Стивен Кинг высказал свое мнение относительно прошедших выборов американского президента. Напомним, что Дональд Трамп негативно отреагировал на победу Джозефа Байдена. Он заявил о массовых нарушениях и том, что готовится оспаривать результаты выборов в суде.

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Стивен Кинг высказался относительно Дональда Трампа на своей официальной странице в твиттере. Он жестко раскритиковал бывшего президента и назвал его жалким.

Ты проиграл, ты жалкий, самоназванный, инфантильный мужчина. Уступи и иди к черту,

– написал Стивен Кинг.

Кроме того, после выборов "король ужасов" писал о том, что иногда побеждают и "хорошие парни". Президентство Трампа он в очередной раз назвал жалким. Стоит отметить, что и ранее писатель не проявлял симпатии к бывшему президенту. Он называл его "некомпетентной гантелей" и говорил, что Дональд "хуже любой истории ужасов, которую я писал".

You lost, you miserable self-entitled infantile fucker. Concede and get the hell out. — Stephen King (@StephenKing) November 8, 2020

Выборы президента США и реакция Дональда Трампа

3 ноября в Америке прошли выборы президента. А уже 7 ноября отечественные СМИ начали заявлять о победе Джо Байдена. Впоследствии он сам выступил с публичной речью, где заявил о своей победе. Как отреагировали на результаты выборов звезды, украинские политики, соцсети и мир – читайте в материалах.

Зато Дональд Трамп не хочет признавать поражение, хотя к этому его призвало окружение. Он заявил, что получил несколько письменных свидетельств о мошенничестве на выборах. Сейчас Дональд готовит судебные иски, чтобы оспорить результаты.