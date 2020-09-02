Відомий американський актор, зірка стрічки "Чорна пантера" Чедвік Боузман помер у США на 43 році життя. Новина про його смерть сколихнула світ 28 серпня. Тепер школа, у якій він навчався, вирішила вшанувати його пам'ять та заснувати стипендію на честь актора.

Кумир мільйонів пішов з життя після тривалої боротьби з онкологією. Керівництво навчального закладу в Південній Кароліні дуже пишалося своїм випускником та хоче віддати шану цьому неймовірно талановитому акторові. Про це повідомляє видання TMZ.

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Директор школи Уолтер Мейфілд заявив, що працює над створенням гранту, що матиме назву "Меморіальна стипендія Чедвіка Боузмана". Її щороку вручатимуть гідним учням. Для того, щоб мати змогу вручати стипендії декільком поколінням школярів, керівництво планує зібрати 100 тисяч доларів.

Наразі дирекція школи намагається сконтактувати із рідними Боузмана, щоб вони допомогли сформулювати критерії для отримання стипендії.

Що відомо про смерть Чедвіка Боузмана?

Зірка "Чорної пантери" Чедвік Боузман помер 28 серпня. Причиною смерті стала онкологічна хвороба. Чотири роки тому в актора діагностували рак тонкої кишки. На жаль, перемогти хворобу йому так і не вдалося. Знаменитість пішов з життя у 43-річному віці. Це сталося у його власному будинку в колі сім'ї. Попри важку недугу актор не припиняв зніматися у фантастичних стрічках та радував мільйони шанувальників у різних куточках світу своєю творчістю.