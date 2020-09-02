Известный американский актер, звезда фильма "Черная пантера" Чедвик Боузман скончался в США на 43 году жизни. Новость о его смерти всколыхнула мир 28 августа. Теперь школа, в которой он учился, решила почтить его память и учредить стипендию в честь актера.

Кумир миллионов ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Руководство учебного заведения в Южной Каролине очень гордилось своим выпускником и хочет отдать дань этому невероятно талантливому актеру. Об этом сообщает издание TMZ.

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Директор школы Уолтер Мэйфилд заявил, что работает над созданием гранта, который будет называться "Мемориальная стипендия Чедвика Боузмана". Ее ежегодно будут вручать достойным ученикам. Для того, чтобы иметь возможность вручать стипендии нескольким поколениям школьников, руководство планирует собрать 100 тысяч долларов.

Сейчас дирекция школы пытается связаться с родными Боузмана, чтобы они помогли сформулировать критерии для получения стипендии.

Что известно о смерти Чедвика Боузмана?

Звезда "Черной пантеры" Чедвик Боузман умер 28 августа. Причиной смерти стала онкологическая болезнь. Четыре года назад у актера диагностировали рак тонкой кишки. К сожалению, победить болезнь ему так и не удалось. Знаменитый актер ушел из жизни в 43-летнем возрасте. Это произошло в его собственном доме в кругу семьи. Несмотря на тяжелый недуг актер не прекращал сниматься в фантастических фильмах и радовал миллионы поклонников в разных уголках мира своим творчеством.