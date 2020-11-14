Українська танцівниця Ілона Гвоздьова оприлюднила нову світлину в діловому образі. У підписі до фото зірка поділилась думками про пандемію коронавірусу та карантинні умови.

Переможниця шоу "Танці з зірками" та відома танцівниця Ілона Гвоздьова активно спілкується з підписниками на своїй сторінці в інстаграмі. Зірка днями опублікувала нове фото, а також поділилась думками та переживаннями стосовно пандемії та карантину.

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Образ Ілони Гвоздьової

Через те, що підпис до фото вийшов роздумливий, танцівниця опублікувала й відповідне фото. На світлині Ілона сидить на кріслі й проникливо дивиться поза об'єктив. Вона одягнена в клітчасту чорно-білу сорочку з бантом на шиї та яскраво-червоні шкіряні штани. Образ зірка доповнила лаконічним чорним піджаком.

У руках танцівниця тримає смартфон, а позаду неї – велика сіра сумка квадратної форми з синіми ручками. Елегантний аутфіт підкреслюють сережки-камінці й чорний манікюр. Своє волосся Ілона Гвоздьова вклала легкими хвилями та розпустила. Також вона зробила ненав'язливий макіяж, тільки підкресливши риси обличчя.



Ілона Гвоздьова / Instagram / @ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова про карантин

Нещодавно уряд запровадив карантин вихідного дня – нові умови, з якими довелось стикнутися українцям. Це наштовхнуло танцівницю на роздуми. Вона написала, що все це досі здається їй страшним сном.

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Карантин вихідного дня, ізоляція, маски, рукавички, черга здати тести, переповнені лікарні – все це немов сюжет фільму жахів, думаєш: зараз прокинуся і все закінчиться як якийсь безглуздий сон,

– написала Ілона Гвоздьова.

Зірка додала, що намагається знаходити всюди позитив. "Звичайно, я – оптиміст, завжди вірю в найкраще, до такого ж прагну і ніколи не падаю духом, але часом навіть мені здається, що ситуація, яка відбувається у всьому світі – просто як кара Божа, невже ми такі грішні?" – додала знаменитість.

Ілона зауважила, що, незважаючи на всю похмуру ситуацію, вона змогла знайти й позитив. За її словами, є 2 речі, що рятують її настрій. Це те, що більше часу на карантині можна присвячувати діткам. А також те, що підвищилась народжуваність. Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова на початку жовтня стала мамою.