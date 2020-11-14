Відома шведська модель Ельза Госк з настанням осені не припиняє хизуватися варіантами осінніх образів. Цього разу модель приміряла молочний в'язаний светр оверзайз та білосніжні штани.

У своєму інстаграм-блозі "ангел" Viktorias Secret Ельза Госк продовжує активно публікувати світлини, незважаючи на вагітний стан. Зірка досі вдало підбирає образи, що підійдуть всім модницям.

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Образ Ельзи Госк

Модель позувала на тлі гарної будівлі. Схоже, прогулюючись містом, Госк вирішила зробити світлину. Зірка любить одягати й обтисле вбрання, підкреслюючи вагітний животик, але й часто обирає одяг оверсайз.

Цього разу Ельза Госк так само вдягнула широкий в'язаний светр молочного кольору, що чудово підійде для прохолодних осінніх днів. Його вона поєднала з кофтинкою з горлом та білосніжними обтислими штанами, що підкреслили стрункі ніжки моделі. Бежеві кросівки на масивній підошві робили образ зухвалішим.

Ельза Госк вклала біляве волосся пишними хвильками, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на губах, вкотре підкресливши натуральну вроду. В руках модель тримала білу сумочку, зроблену в шахматному стилі, що вдало завершувала стильний look моделі.

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