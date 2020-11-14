Известная шведская модель Эльза Хоск с наступлением осени не прекращает щеголять вариантами осенних образов. На этот раз модель примерила молочный вязаный свитер оверзайз и белые брюки.

В своем инстаграм-блоге "ангел" Viktorias Secret Эльза Хоск продолжает активно публиковать фотографии, несмотря на беременность. Звезда до сих пор удачно подбирает образы, которые подойдут всем модницам.

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Образ Эльзы Госк

Модель позировала на фоне красивого здания. Похоже, прогуливаясь по городу, Хоск решила сделать фотографию. Звезда любит одевать и облегающие наряды, подчеркивая беременный животик, но и часто выбирает одежду оверсайз.

На этот раз Эльза Хоск так же надела широкий вязаный свитер молочного цвета, который прекрасно подойдет для прохладных осенних дней. Его она соединила с кофточкой с горлом и белыми обтягивающими штанами, которые подчеркнули стройные ножки модели. Бежевые кроссовки на массивной подошве делали образ более дерзким.

Эльза Хоск уложила белокурые волосы пышными волнами, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на губах, еще раз подчеркнув натуральную красоту. В руках модель держала белую сумочку, сделанную в шахматном стиле, которая удачно завершала стильный look модели.

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