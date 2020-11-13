Беременная шведская модель Эльза Хоск продолжает демонстрировать стильные и смелые образы и делиться ими с подписчиками. На этот раз звезда примерила черное мини-платье, которое соединила с массивными ботинками.

На личной странице в инстаграме известная шведская модель Эльза Хоск обнародовала новые фотографии. "Ангел" Victoria's Secret обожает подчеркивать свое беременное состояние в интересных образах.

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Новый образ Эльзы Хоск

Знаменитость позировала на одной из улиц Нью-Йорка. На фото она позирует в соблазнительной позе. Эльза Хоск надела черное платье с акцентом на талии, поэтому наряд хорошо подчеркнул беременный животик модели. Пышные рукава, значок бренда Chanel на шее и кружева на платье делали образ пикантнее.

Стильный аутфит модели дополняли черные кожаные ботинки на массивной подошве, добавляя дерзости look. В руках девушка держала розовую сумочку. Белокурые волосы Эльза Хоск уложила пышными волнами. На лице модели был легкий макияж с акцентом на губах, которые звезда накрасила розовой помадой.



Эльза Хоск в мини-платье / Instagram / @hoskelsa



Эльза Хоск в мини-платье / Instagram / @hoskelsa