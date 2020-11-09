Известная шведская модель Эльза Госк продолжает демонстрировать стильные образы, удачно подчеркивающие ее беременное состояние. На этот раз она примерила трендовый костюм и соединила его с сумкой от Chanel.

На личной странице в инстаграме Эльза Госк опубликовала очередную серию фотографий. Ангел Viktoria's Secret хорошо разбирается в трендах и поэтому часто демонстрирует их на публике, примеряя различные образы.

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Новый образ Эльзы Госк

Эльза показала, как продуктивно провела день в Нью-Йорке. Она посетила художественную галерею со скульптурами и прогулялась по осеннему парку. Для этого модель примерила белую кофточку, которую соединила с черными полосатыми брючными брюками и пиджаком. Стоит отметить, что строгий костюм Эльзы был оверсайз, поэтому она скрыла округлый беременный животик.

Звезда соединила наряд с белыми кроссовками. Также стильный аутфит удачно дополняла сумка от модного бренда Chanel прямоугольной формы и молочного цвета. Эльза уложила волосы волнами, а также примерила солнцезащитные очки. Она завершила образ нюдовым макияжем, лишь выровняв тон лица и подчеркнув губы бежевым блеском.

"Энергия Нью-Йорка сегодня была прекрасной", – написала Эльза Госк под фотографиями.

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