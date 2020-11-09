Відома шведська модель Ельза Госк продовжує демонструвати стильні образи, що вдало підкреслюють її вагітний стан. Цього разу вона приміряла трендовий костюм і поєднала його з сумкою від Chanel.

На особистій сторінці в інстаграмі Ельза Госк опублікувала чергову серію світлин. Ангел Viktoria's Secret добре знається на трендах і тому часто демонструє їх на публіці, приміряючи різні образи.

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Новий образ Ельзи Госк

Ельза показала, як продуктивно провела день у Нью-Йорку. Вона відвідала мистецьку галерею зі скульптурами та прогулялась осіннім парком. Для цього модель приміряла білу кофтинку, яку поєднала з чорними смугастими брючними штанами та піджаком. Варто зазначити, що строгий костюм Ельзи був оверсайз, тому вона приховала округлий вагітний животик.

Зірка поєднала вбрання з білими кросівками. Також стильний аутфіт вдало доповнювала сумка від модного бренду Chanel прямокутної форми та молочного кольору. Ельза вклала волосся хвильками, а також приміряла сонцезахисні окуляри. Вона завершила образ нюдовим макіяжем, лише вирівнявши тон обличчя і підкресливши губи бежевим блиском.

"Енергія Нью-Йорку сьогодні була прекрасною", – написала Ельза Госк під світлинами.

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