Шведська модель Ельза Госк, яка сьогодні святкує 32-річчя, добре знається на стилі та трендах, всіляко доводячи це своїми кадрами. Манекенниця вміє бездоганно позувати, тож її світлини завжди виглядають вдало та невимушено.

Наприкінці вересня ангел білизняного бренду "Victoria's Secret" повідомила прихильникам чудову новину – вона чекає на появу первістка. Після зізнання у соцмережі, знаменитість більше не приховувала свій особливий стан та почала активно публікувати нові світлини у статусі вагітної зіркової манекенниці.

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Попри те, що Госк повсякчас хизувалася своїм бездоганно струнким тілом, вона зуміла показати всім, що вагітність – це не привід одягати буденний одяг впродовж 9 місяців, тож демонструє для прихильників найрізноманітніші варіанти стильного вбрання, яке можна одягати з округлим животом. Навіть попри вагітність знаменитість не втратила своєї сексуальності.

Кожен новий образ вражає та захоплює фанатів. І це не дивно, адже Госк без вагань можна назвати іконою стилю. Її гардероб заповнений люксовими брендами та трендовими речами. Ангел "Victoria's Secret" чи не найперша з усіх селебретіз підхоплює модні тенденції та пропонує свої варіанти носіння тих чи інших речей.

Блакитноока білявка перебуває в гущі модної індустрії, тож Госк бездоганно вписує усі осінні тренди у свої вагітні образи. Як одягатися за прикладом шведської моделі – дивіться у нашій добірці.

Як стильно одягатися за прикладом Ельзи Госк