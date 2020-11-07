Шведская модель Эльза Хоск, которая сегодня празднует 32-летие, хорошо разбирается в стиле и трендах, всячески доказывая это своими кадрами. Манекенщица умеет безупречно позировать, поэтому ее фотографии всегда выглядят удачно и непринужденно.

В конце сентября ангел бельевого бренда "Victoria's Secret" сообщила поклонникам замечательную новость – она ждет появления первенца. После признания в соцсети знаменитость больше не скрывала свое особое положение и начала активно публиковать новые фотографии в статусе беременной звездной манекенщицы.

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Несмотря на то, что Хоск постоянно щеголяла своим безупречно стройным телом, она сумела показать всем, что беременность – это не повод надевать будничную одежду в течение 9 месяцев, поэтому демонстрирует для поклонников самые разнообразные варианты стильного наряда, который можно надевать с округлым животом. Даже несмотря на беременность знаменитость не потеряла свою сексуальность.

Каждый новый образ поражает и восхищает фанатов. И это неудивительно, так как Хоск без колебаний можно назвать иконой стиля. Ее гардероб заполнен люксовыми брендами и трендовыми вещами. Ангел "Victoria's Secret" чуть ли не самой первой из всех селебретиз подхватывает модные тенденции и предлагает свои варианты ношения тех или иных вещей.

Голубоглазая блондинка находится в гуще модной индустрии, поэтому Хоск безупречно вписывает все осенние тренды в свои беременные образы. Как одеваться по примеру шведской модели – смотрите в нашей подборке.

Как стильно одеваться по примеру Эльзы Хоск