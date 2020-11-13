Вагітна шведська модель Ельза Госк продовжує демонструвати стильні та сміливі образи та ділитися ними з підписниками. Цього разу зірка приміряла чорну мінісукню, яку поєднала з масивними черевиками.

На особистій сторінці в інстаграмі відома шведська модель Ельза Госк оприлюднила нові світлини. "Ангел" Victoria's Secret обожнює підкреслювати свій вагітний стан в цікавих образах.

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Новий образ Ельзи Госк

Знаменитість позувала на одній з вулиць Нью-Йорка. Вона зачепилась рукою за стопчик і постала в спокусливій позі. Ельза Госк вдягнула чорну сукню з акцентом на талії, тому вбрання гарно підкреслило вагітний животик моделі. Пишні рукави, значок бренду Chanel на шиї та мереживо на сукні робили образ пікантнішим.

Стильний аутфіт моделі доповнювали чорні шкіряні черевики на масивній підошві, додаючи зухвалості look. У руках дівчина тримала рожеву сумочку. Біляве волосся Ельза Госк вклала пишними хвильками. На обличчі моделі був легкий макіяж з акцентом на губах, які зірка нафарбувала рожевою помадою.



Ельза Госк у мінісукні / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк у мінісукні / Instagram / @hoskelsa