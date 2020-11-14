Украинская танцовщица Илона Гвоздева обнародовала новую фотографию в деловом образе. В подписи к фото звезда поделилась мыслями о пандемии коронавируса и карантинных условиях.

Победительница шоу "Танцы со звездами" и известная танцовщица Илона Гвоздева активно общается с подписчиками на своей странице в инстаграме. Звезда на днях опубликовала новое фото, а также поделилась мыслями и переживаниями относительно пандемии и карантина.

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Образ Илоны Гвоздевой

Из-за того, что подпись к фото получилась серьезная, танцовщица опубликовала и соответствующее фото. На фотографии Илона сидит на кресле и проницательно смотрит вне объектива. Она одета в клетчатую черно-белую рубашку с бантом на шее и ярко-красные кожаные брюки. Образ звезда дополнила лаконичным черным пиджаком.

В руках танцовщица держит смартфон, а позади нее – большая серая сумка квадратной формы с синими ручками. Элегантный аутфит подчеркивают серьги-камушки и черный маникюр. Волосы Илона Гвоздева уложила легкими волнами и распустила. Также она сделала ненавязчивый макияж, только подчеркнув черты лица.



Илона Гвоздева / Instagram / @ilonagvozdeva

Илона Гвоздева о карантине

Недавно правительство ввело карантин выходного дня – новые условия, с которыми пришлось столкнуться украинцам. Это натолкнуло танцовщицу на размышления. Она написала, что все это до сих пор кажется ей страшным сном.

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Карантин выходного дня, изоляция, маски, перчатки, очередь сдать тесты, переполненные больницы – все это словно сюжет фильма ужасов, думаешь: сейчас проснусь и все закончится как какой-то нелепый сон,

– написала Илона Гвоздева.

Звезда добавила, что старается находить везде позитив. "Конечно, я – оптимист, всегда верю в лучшее, к такому же стремлюсь и никогда не падаю духом, но порой даже мне кажется, что ситуация, которая происходит во всем мире – просто как кара Божья, неужели мы такие грешные?" – добавила знаменитость.

Илона заметила, что, несмотря на всю мрачную ситуацию, она смогла найти и позитив. По ее словам, есть 2 вещи, спасающие ее настроение. Это то, что больше времени на карантине можно посвящать деткам. А также то, что повысилась рождаемость. Напомним, что Илона Гвоздева в начале октября стала мамой.