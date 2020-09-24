Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл стала обличчям обкладинки нового випуску журналу Taller. Також уваги привертає промовистий напис, який з'явився під фото Меган.

Після того, як Меган та Гаррі склали королівські обов'язки, до їхнього подружжя прикута ще більша увага, ніж раніше. Тепер стало відомо, що Маркл стала головною героїнею глянцю Taller. Фото обкладинки вже опублікували на офіціній сторінці видання в інстаграмі.

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Меган Маркл на обкладинці глянцю

Дружина принца Гаррі прикрасила обкладинку листопадового випуску журналу Taller. Заголовок номеру "Меган, що далі?" викликав неабияке зацікавлення в читачів.

На світлині Меган зображена, стоячи боком до камери. На ній бачимо красивий капелюх чорного кольору. На обличчі сяє насичений макіяж з акцентом на очах. Маркл задумливо дивитися вниз.

Відомо, що після того, як пара офіційно вийшла із британської королівської сім'ї, Меган та Гаррі доводиться самостійно заробляти на життя. Наразі закохані не повідомили, у якій сфері планують розвиватися у Сполучених Штатах Америки, куди переїхали після "мегзиту", проте відомо, що вони вже підписали контракт із компанією Netflix і одим із джерел прибутку знаменитої сім'ї стане кінематограф.