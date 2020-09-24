Після виходу з королівської родини Меган Маркл все частіше постає перед камерою, однак через карантин змушена виходити в ефір з власного маєтку в Каліфорнії. Вона з'явилась у фіналі шоу "Америка має талант", аби підтримати одного з учасників, та показала бездоганний стиль.

Вчора, 23 вересня, відбувся грандіозний фінал шоу "Америка має талант", який з'явився на ютуб-каналі проєкту. У прямий ефір несподівано вийшла Меган Маркл, яка публічно підтримала 59-річного учасника Арчі Вільямса.

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Вокаліст відсидів у в'язниці 36 років за злочин, який не скоїв. У 22 його засудили за зґвалтування та вбивство, а завдяки програмі "Проєкт невинності" виправдали та визнали невинним, звинувативши у злочині серійного маніяка.

Як з'ясувалось, Меган Маркл разом з принцом Гаррі дивились шоу й спочатку вболівали за Арчі Вільямса, життєва драма якого розчулила подружжя.

"Ми були дуже зворушені вашою історією і вболівали за вас щотижня. Але не лише тому, що ми небайдужі до вашого імені. Моє особливе послання, яке я, ймовірно, буду говорити все своє життя, але в цей вечір воно присвячене вам: Арчі, ми пишаємося вами і вболіваємо за вас", – висловилась Меган Маркл.

Образ Меган Маркл

Для виходу в прямий ефір з затишної вітальні свого маєтку в елітному районі Санта-Барбара вона обрала трендове вбрання. Перед камерою знаменитість позувала в шкіряних штанах та атласній сорочці пісочного кольору, розшпиливши верхні ґудзики.

Меган Маркл зробила вишукану зачіску, зібравши волосся у хвіст і залишивши пасма попереду. Вона нанесла й легкий макіяж, виділивши очі, а губи нафарбувала ніжно-рожевою помадою. Відкрите декольте вона прикрасила лаконічним ланцюжком, а образ доповнила масивними золотими сережками і браслетом.



Меган Маркл / Фото скриншот з відео

Меган Маркл у прямому ефірі шоу "Америка має талант": дивіться відео онлайн