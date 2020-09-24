После выхода из королевской семьи Меган Маркл все чаще предстает перед камерой, однако из-за карантина вынуждена выходить в эфир из собственного поместья в Калифорнии. Она появилась в финале шоу "Америка имеет талант", чтобы поддержать одного из участников, и показала безупречный стиль.

Вчера, 23 сентября, состоялся грандиозный финал шоу "Америка имеет талант", который появился на ютуб-канале проекта. В прямой эфир неожиданно вышла Меган Маркл, которая публично поддержала 59-летнего участника Арчи Уильямса.

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Вокалист отсидел в тюрьме 36 лет за преступление, которое не совершал. В 22 его осудили за изнасилование и убийство, а благодаря программе "Проект невиновности" оправдали и признали невиновным, обвинив в преступлении серийного маньяка.

Как выяснилось, Меган Маркл вместе с принцем Гарри смотрели шоу и сначала болели за Арчи Уильямса, жизненная драма которого тронула супругов.

"Мы были очень тронуты вашей историей и болели за вас каждую неделю. Но не только потому, что мы неравнодушны к вашему имени. Мое особое послание, которое я, вероятно, буду говорить всю свою жизнь, но в этот вечер оно посвящено вам: Арчи, мы гордимся вами и болеем за вас", – высказалась Меган Маркл.

Образ Меган Маркл

Для выхода в прямой эфир из уютной гостиной своего поместья в элитном районе Санта-Барбара она выбрала трендовый наряд. Перед камерой знаменитость позировала в кожаных брюках и атласной рубашке песочного цвета, расстегнув верхние пуговицы.

Меган Маркл сделала изысканную прическу, собрав волосы в хвост и оставив пряди впереди. Она нанесла и легкий макияж, выделив глаза, а губы накрасила нежно-розовой помадой. Открытое декольте она украсила лаконичной цепочкой, а образ дополнила массивными золотыми серьгами и браслетом.



Меган Маркл / Фото скриншот из видео

Меган Маркл в прямом эфире шоу "Америка имеет талант": смотрите видео онлайн