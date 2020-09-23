Супруги Меган Маркл и принц Гарри сложили королевские обязанности в марте этого года. После этого влюбленные не появлялись на экранах телевизоров. На днях их впервые можно было увидеть в эфире телеканала ABC в рамках мероприятия журнала Time "Сто самых влиятельных людей на планете".

Меган и Гарри уже не представляют британскую королевскую семью и являются самостоятельными, независимыми гражданами. Пара начала новую жизнь в США, где уже успела приобрести дом. Именно на территории роскошного поместья супругов был снят ролик, который показали на телеканале ABC.

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Выступление Меган Маркл и принца Гарри

В Соединенных Штатах Америки уже совсем скоро состоятся президентские выборы. Поскольку у Меган американское гражданство, она призвала избирателей принять активное участие в голосовании.

До выборов осталось шесть недель, а сегодня – день регистрации избирателей. Каждые четыре года нам говорят: "Это самые важные выборы в нашей жизни". Но это так. Когда мы голосуем, наши ценности превращаются в жизнь и наши голоса становятся услышанными,

– отметила Маркл.

Принц Гарри также не остался в стороне от темы выбора, перед которыми предстали американцы. Он поднял вопрос о взаимодействии людей в сети накануне выборов главы государства.

Чем ближе к ноябрю, тем важнее становится то, чтобы мы не принимали во внимание ненавистнические речи, дезинформацию и негатив в сети. Та информация, которую мы поглощаем, то, чему подвергаемся и с чем взаимодействуем в интернете, действительно влияет на нас,

– подчеркнул королевский наследник.

Также во время речи Меган поблагодарила всех тех, кто продемонстрировал свое мужество в этом году. Она выделила ученых и медицинских работников, которые боролись с коронавирусом и продолжают это делать, а также тех, кто выступает против несправедливости и неравенства, отстаивает свои права.

Меган Маркл и принц Гарри выступили на телевидении: смотрите видео онлайн

Образ Меган Маркл

Для выступления жена принца Гарри выбрала строгий наряд. Она предстала перед камерой в черных классических брюках и коричневой блузке. Соединила наряд с туфлями-лодочками черного цвета на каблуке.

Длинные волосы Меган уложила в локоны, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах. Завершила look минималистичными серьгами и подвеской.