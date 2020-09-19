Недавно принц Гарри и Меган Маркл стали полностью финансово независимыми от королевской семьи. И теперь им необходимо самостоятельно зарабатывать. Стало известно, каким является гонорар принца Гарри и Меган Маркл.

Перед участием в любом мероприятии, Меган Маркл и принц Гарри подписывают договор. Британский таблоид The ​​Sun узнал, сколько организаторы должны заплатить супругам за их публичное выступление.

Стоит знать Меган Маркл и принц Гарри стали финансово независимыми: теперь официально

Как выяснилось, участие супругов в публичном мероприятии почти равнозначно участию Барака Обамы или Арнольда Шварценеггера. Ранее предполагалось, что сумма может составлять и миллион долларов, однако максимально Гарри и Меган могут получить 750 тысяч. Выступление стоит в основном от 250 до 400 тысяч.

Международный консультант издания также отметил, что требования, которые выдвигают Меган Маркл и принц Гарри, часто "отпугивают" тех, кто хотел бы их видеть у себя на мероприятии.

За одно выступление Меган и Гарри могут получить и 750 тысяч долларов, но чаще всего реальная сумма составляет от 250 до 400 тысяч. Они всегда подписывают договор,

– пишет издание.

Журналисты также отмечают, что пара обладает притягательной силой для аудитории, что очень ценно для клиентов. Однако супруги одновременно требуют контроля над мероприятием, чего не делали даже бывшие президенты США. Поэтому Меган и Гарри часто теряют потенциальных заказчиков публичных мероприятий.