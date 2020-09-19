Нещодавно принц Гаррі та Меган Маркл стали повністю фінансово незалежними від королівської родини. Тож тепер їм необхідно самостійно заробляти. Стало відомо, яким є гонорар принца Гаррі та Меган Маркл.

Перед участю в будь-якому заході, Меган Маркл та принц Гаррі підписують договір. Британський таблоїд The Sun довідався, скільки організатори повинні заплатити подружжю за їхній публічний виступ.

Варто знати Меган Маркл та принц Гаррі стали фінансово незалежні: тепер офіційно

Як з'ясувалося, участь подружжя в публічному заході майже рівнозначна участі Барака Обами чи Арнольда Шварценеггера. Раніше припускалось, що сума може становити й мільйон доларів, однак максимально Гаррі та Меган можуть отримати 750 тисяч. Виступ коштує здебільшого від 250 до 400 тисяч.

Міжнародний консультат видання також зазначив, що вимоги, котрі висувають Меган Маркл та принц Гаррі часто "відлякують" тих, хто хотів би їх бачити в себе на заході.

За один виступ Меган та Гаррі можуть отримати й 750 тисяч доларів, але найчастіше реальна сума становить від 250 до 400 тисяч. Вони завжди підписують договір,

– пише видання.

Журналісти також зазначають, що пара володіє притягальною силою для аудиторії, що дуже цінно для клієнтів. Однак подружжя водночас вимагають контролю над заходом, чого не робили навіть колишні президенти США. Тому Меган та Гаррі часто втрачають потенційних замовників публічних заходів.