Подружжя Меган Маркл та принца Гаррі офіційно стали фінансово незалежні. Це сталось після того, як в січні вони повністю відмовились від обов'язків членів королівської сім'ї.

ABC News повідомили, що тепер принц Гаррі офіційно фінансово незалежний від свого батька, принца Чарльза. Пара також оголосила, що повернула гроші британським платникам податків за реставрацію їхнього дому Фрогмор-гауз, що розташований на території Віндзорського замку.

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Прес-секретар подружжя опублікував їхню заяву у понеділок, 7 вересня. Він зазначив, що колишній герцог Сассекський перерахував гроші в Суверенний грант.

Цей внесок, спочатку запропонований принцом Гаррі, повністю покрив витрати на ремонт котеджу Фрогмор-гаус, який є власністю Її Величності Королеви, і залишається резиденцією герцога Сассекського і його сім'ї у Великобританії,

– пише представник пари.

Нагадаємо, весною 2019 року Меган Маркл з принцом Гаррі переїхали до будинку на території Відзорського замку, що було незадовго до народження сина Арчі. Цей будинок, зведений у XVIII столітті, надала подружжю королева Єлизавета. А його ремонт, згідно з документами, обійшовся в 3 мільйони доларів.

Видання пише про те, що принц Гаррі з Меган частинами виплачували гроші за ремонт. Вчора була остання їхня виплата, котра надала їм можливість стати фінансово незалежними. Тепер вони цілковито можуть самостійно формувати своє життя.