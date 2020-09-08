Супруги Меган Маркл и принц Гарри официально стали финансово независимы. Это произошло после того, как в январе они полностью отказались от обязанностей членов королевской семьи.

ABC News сообщили, что теперь принц Гарри официально финансово независим от своего отца, принца Чарльза. Пара также объявила, что вернула деньги британским налогоплательщикам за реставрацию их дома Фрогмор-хаус, что расположен на территории Виндзорского замка.

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Пресс-секретарь супругов опубликовал их заявление в понедельник, 7 сентября. Он отметил, что бывший герцог Сассекский перечислил деньги в суверенный грант.

Этот вклад, сначала предложенный принцем Гарри, полностью покрыл расходы на ремонт коттеджа Фрогмор-хаус, который является собственностью Ее Величества Королевы, и остается резиденцией герцога Сассекского и его семьи в Великобритании,

– пишет представитель пары.

Напомним, весной 2019 года Меган Маркл с принцем Гарри переехали в дом на территории Виндзорского замка, что было незадолго до рождения сына Арчи. Этот дом, возведенный в XVIII веке, предоставила супругам королева Елизавета. А его ремонт, согласно документам, обошелся в 3 миллиона долларов.

Издание пишет о том, что принц Гарри с Меган частями выплачивали деньги за ремонт. Вчера была последняя их выплата, которая предоставила им возможность стать финансово независимыми. Теперь они полностью могут самостоятельно формировать свою жизнь.